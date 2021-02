Φέντερερ: Σαν σήμερα κατέκτησε τον πρώτο από τους 103 τίτλους του (vids)

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Ρότζερ Φέντερερ άνοιξε λογαριασμό στους τίτλους!

Ο κορυφαίος, κατά πολλούς, τενίστας όλων των εποχών έχει φτάσει σήμερα στους 103 μέσα στους οποίους υπάρχουν 20 Grand Slam, 28 Masters, 6 ATP Finals και είναι ο δεύτερος στην παγκόσμια κατάταξη πίσω από τον Τζίμι Κόνορς που έχει 109.

Όλα ξεκίνησαν στο Μιλάνο. Το 2001 διεξάγονταν ακόμη τουρνουά στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας και επειδή ήταν στην "καρδιά" του χειμώνα ήταν indoor. Το 2001 διεξήχθη από τις 29.1 έως τις 4.2 και ο Ελβετός τενίστας ήταν μόλις 19 ετών.

Ταξίδεψε από την Ελβετία στο Μιλάνο ως Νο27 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε στην κορυφή. Στον μεγάλο τελικό της 4ης Φεβρουαρίου επικράτησε με 6-4, 6-7 (7), 6-4 του έμπειρου Γάλλου Julien Boutter και έγραψε ιστορία.

Ο Γάλλος ήταν εκείνη την εποχή στο Νο67. Για να φτάσει όμως στον τελικό ο Φέντερερ απέκλεισε στον ημιτελικό τον Ρώσο Νο7 Yevgeny Kafelnikov και στον προημιτελικό τον Κροάτη (Νο123) Goran Ivanisevic ο οποίος όμως λίγους μήνες αργότερα κατέκτησε το Wimbledon.

Ο Ρότζερ Φέντερερ από Νο27 ανέβηκε στο Νο22. Θυμίζουμε ότι τον 103ο τίτλο του κατέκτησε το 2019 στη Βασιλεία.

How Federer became Federer

20 years ago today, @rogerfederer won his first ATP Tour title in Milan!

— ATP Tour (@atptour) February 4, 2021