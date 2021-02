Μετά από την Ιταλία και η Ρωσία εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του ATP Cup της Μελβούρνης.

Η Ρωσία επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας και θα περιμένει την Πέμπτη να μάθει τον αντίπαλο της στα ημιτελικά, ο οποίος θα προκύψει από τον αγώνα της Σερβίας με την Γερμανία στον Α' όμιλο.

Από την άλλη η Ιταλία θα παίξει με τον 1ο του Β' ομίλου (Ισπανία ή Ελλάδα ή Αυστραλία).

Για την Ρωσία ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με 6-1, 6-3 του Γιοσιχίτο Νισιόκα και εν συνεχεία ο Ντανίλ Μεντβέντεφ νίκησε με 6-2, 6-4 τον Κέι Νισικόρι για το 2-0. Οι Ιάπωνες απλά μείωσαν σε 2-1 κερδίζοντας το διπλό.

