Πρεμιέρα με νίκες για Οσάκα, Κένιν, Σβιάτεκ και Μπάρτι (vids)

Μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω covid-19 το Νο1 του κόσμου, η Άσλεϊ Μπάρτι, επέστρεψε με νίκη στο tour.

Η Αυστραλή τενίστρια επικράτησε στον 2ο γύρο του Yarra Valley Classic της Μελβούρνης με 6-3, 6-3 της Άνα Μπόγκνταν και θα παίξει με την Μάριε Μπούζκοβα.

Από την άλλη, η Βένους Ουίλιαμς έδωσε μεγάλη μάχη στον 2ο γύρο απέναντι στην Πέτρα Κβίτοβα αλλά ηττήθηκε με 7-6 (6), 7-5 από την Τσέχα. Η νικήτρια του Australian Open 2020, Σοφία Κένιν, απέκλεισε με 7-5 (εγκατέλειψε στο 2ο σετ) την Καμίλα Τζόρτζι ενώ η Ναόμι Οσάκα συνεχίζει στον 3ο γύρο του Gippsland Trophy.

Η Ιαπωνέζα που κατέκτησε το Australian Open 2019 και το US Open το 2018 και το 2020 κέρδισε με 6-2, 6-2 την Αλίζ Κορνέ και θα παίξει με την Βρετανίδα Κέιτι Μπάουλτερ,

Από την άλλη και η Ίγκα Σβιόντεκ νικήτρια του Roland Garros 2020 κέρδισε με 2-6, 6-2, 6-2 την Κάγια Γιούβαν και επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Εκατερίνα Αλεξάντροβα.