Στον 2ο γύρο του τουρνουά Murray River Open προκρίθηκε ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας που είχε ν' αγωνιστεί από τον Φεβρουάριο του 2020 επέστρεψε με νίκη στη δράση αφού επικράτησε με 3-6, 6-4, 7-6 (4) του Γάλλου Αλεξάντερ Μιλέρ και θα παίξει πλέον με τον Αυστραλό Χένρι Μπάουρτσερ.

Ήθελα απλά να βρω τα πόδια μου, να δω πώς ένιωθα και τελικά κατάφερα να πάρω τη νίκη. Είναι η ιστορία της καριέρας μας, είμαι απλά χαρούμενος που πέρασα», είπε ο Νικ Κύργιος.

Guess who's back?

In his first match in a year, @NickKyrgios defeats Muller 3-6 6-4 7-6 (4) to progress in Melbourne #MurrayRiverOpen pic.twitter.com/MEeCGb52DQ

— Tennis TV (@TennisTV) February 2, 2021