Νόβακ Τζόκοβιτς: «Μου έλειψε το κοινό στις κερκίδες» (vid)

Στη μάχη της υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε το 2020 στο ATP Cup θα εισέλθει την Τρίτη (2/2) η Σερβία.

Οι Σέρβοι είναι στον ίδιο όμιλο με τους Γερμανούς και τους Καναδούς και το μεγάλο τους "αστέρι" ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αρχίσει τους αγώνες του την Τρίτη απέναντι στον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ ενώ από την Γερμανία θ' αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Το Νο1 του κόσμου και ηγέτης της Σερβίας Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του ATP Cup που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 6/2 στη Μελβούρνη για την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες αλλά και για το αγαπημένο του κορτ.

«Μου έλειψε να βλέπω κοινό στις κερκίδες. Σ' αυτό το στάδιο της καριέρας μου, έχοντας παίξει περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικό τένις, το κοινό είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που μπορώ να πάρω για κίνητρο και έμπνευση. Να παίζω μπροστά από κοινό και να με τροφοδοτεί αυτή η ενέργεια και το μεγάλο πάθος και η χαρά που μοιραζόμαστε εγώ και οι φίλαθλοι για το άθλημα», είπε αρχικά ο «Νόλε».

Όταν έχεις κατακτήσει 8 φορές στη Rod Laver Arena το Australian Open είναι φυσικό αυτή η αρένα να είναι και η αγαπημένη σου: «Στη Μελβούρνη νιώθω σαν στο σπίτι μου, ειδικά στη Rod Laver Arena. Είναι με διαφορά το πιο πετυχημένο γήπεδο της καριέρας μου.

Έχω τόσες πολλές όμορφες αναμνήσεις, που δεν μπορώ καν να διαλέξω μια. Κάθε χρόνο που επιστρέφω σ' αυτό το γήπεδο νιώθω και καλύτερα. Προφανώς όσο περισσότερο κερδίζεις σε ένα γήπεδο, τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση θα έχεις όταν επιστρέφεις σ' αυτό».

