Βένους Ουίλιαμς: Οδεύει στα 41 αλλά συνεχίζει να κερδίζει (vid)

Τον Ιούνιο του 2021 θα κλείσει τα 41 αλλά αυτή εκεί συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Δεν κερδίζει τίτλους αλλά είναι παρούσα σε κάθε Grand Slam και συνεχίζει να έχει όρεξη για παιχνίδι.

Η 40χρονη Βένους Ουίλιαμς η οποία έχει φτάσει στο Νο1, έχει κερδίσει 7 τίτλους Grand Slam και έχει παίξει σε 2 τελικούς στο Australian Open επέστρεψε και το 2021 στην Αυστραλία και στο πρώτο της παιχνίδι έφυγε νικήτρια από το κορτ.

Η Νο80 πλέον της παγκόσμιας κατάταξης, θρυλική Αμερικανίδα, επικράτησε με 6-1, 6-3 της Αράντσα Ρους (Νο74) στον 1ο γύρο του Yarra Valley Classic (WTA 500) και πλέον την περιμένει η Πέτρα Κβίτοβα.

«Είναι υπέροχο να επιστρέφεις, αγαπώ την Αυστραλία, είναι όμορφη στιγμή», είπε η Βένους.

Simply stunning @Venuseswilliams advances to the second round after defeating Rus, 6-1, 6-3.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/rJmbbsCTf2

— wta (@WTA) January 31, 2021