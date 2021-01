Delray Beach Open: Τίτλος για τον Χούρκατς στη Φλόριντα (vids)

Μετά από 1.12' ο Χούμπερτ Χούρκατς κατέκτησε τον τίτλο στο Delray Beach Open στη Φλόριντα.

Ο 23χρονος Πολωνός επικράτησε με 6-3, 6-3 του Σεμπάστιαν Κόρντα στον τελικό και κατέκτησε τον 2ο τίτλο της καριέρας του μετά από το 2019.

Ο Χούρκατς επιστρέφει στο top-30 αφού από την Δευτέρα είναι στο Νο29 (Νο28 το ρεκόρ του) ενώ ο Κόρντα που έπαιξε στον πρώτο του τελικό θα είναι στο Νο103 που είναι νέο ρεκόρ καριέρας.

Στο 1ο σετ ο Κόρντα θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα προηγηθεί με 3-1! Ο Χούρκατς με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και με νέο μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 5-3 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του.

Στο 2ο σετ, ο Χούρκατς φτάνει σε μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2) και με το σερβίς του θα πάει στο 4-2. Μειώνει σε 4-3 ο Κόρντα που αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά o Χούρκατς θα επικρατήσει με 6-3.

Photo Credit: ΒigShots Photo

No.4 seed @HubertHurkacz defeats Sebastian Korda 6-3 6-3 to capture his second career title in Delray Beach! #DBOpen pic.twitter.com/93x5bbkCgL

Flying the flag

From 1-3 down, Hubert Hurkacz reels off 5 consecutive games to take the first set 6-3 off Sebastian Korda!#DBOpen pic.twitter.com/I57tWLeAOm

— Tennis TV (@TennisTV) January 13, 2021