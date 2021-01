Abu Dhabi Open: Με Κουντερμέτοβα για τον τίτλο η Σαμπαλένκα (vids)

Την μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον 9ο τίτλο της καριέρας της αλλά το πιο σημαντικό να "σκαρφαλώσει" στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης στο ξεκίνημα του 2021 θα έχει την Τετάρτη η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 22χρονη Λευκορωσίδα που απέκλεισε την Μαρία Σάκκαρη στον ημιτελικό θα παίξει την Τετάρτη στον τελικό του Abu Dhabi Open με την Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα (Νο46) η οποία στον 2ο ημιτελικό επικράτησε με 7-6 (8), 6-4 της Μάρτα Κόστγιουκ.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα που είναι στο Νο10 του κόσμου με νίκη ανεβαίνει στο Νο7! Παράλληλα "τρέχει" ένα σερί 14 νικών και εάν κερδίσει και την Τετάρτη θα έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία τουρνουά που συμμετείχε αφού στο φινάλε του 2020 κέρδισε σε Λιτζ και Οστράβα.

Με την 23η Ρωσίδα που είναι στο Νο46 και θ' αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό, έχουν παίξει μια φορά το 2015 στην Αττάλεια και η Σαμπαλένκα είχε επικρατήσει με 6-3, 6-3.

Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final!

She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/d2oxrvBMpV

