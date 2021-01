Abu Dhabi Open: Η Σοφία Κένιν στο δρόμο της Σάκκαρη (vids)

Έστω και δύσκολα η Σοφία Κένιν προκρίθηκε στον προημιτελικό του τουρνουά του Άμπου Ντάμπι και θα παίξει την Δευτέρα (Cosmote Sport) με την Μαρία Σάκκαρη για μια θέση στα ημιτελικά.

H 22χρονη Αμερικανίδα επικράτησε με ανατροπή με 3-6, 7-6 (5), 6-4 σε 2.41' της Γιούλια Πουτίντσεβα και αφού έσβησε και ματς πόιντ στο 2ο σετ.

Η Κένιν που έχει καταγωγή από την Ρωσία το 2020 ήταν η παίκτρια με τα περισσότερα έσοδα στον κόσμο από prize money και την περασμένη χρονιά κατέκτησε το Australian Open ενώ ήταν φιναλίστ και στο Roland Garros.

Η παράδοση για την Μαρία Σάκκαρη δεν είναι καλή κόντρα στην Σοφία Κένιν αφού έχει 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Βέβαια και στα 2 η Κένιν κέρδισε στα 3 σετ. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν το 2018 στο Wimbledon και η δεύτερη την ίδια χρονιά στο US Open.

Η Κένιν είναι στο Νο4 του κόσμου και στο Νο1 στο Άμπου Ντάμπι και η Σάκκαρη στο Νο22 και στο Νο9.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή η Κένιν έπαιξε με την Σάκκαρη αλλά στο διπλό με τις Κένιν/Τομλιάνοβιτς να επικρατούν με 2-1 των Σάκκαρη/Βέκιτς.

After a tough battle, @SofiaKenin is into the quarterfinals!

She defeats Putintseva 3-6, 7-6(5), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/2qz8VUxg5I

— wta (@WTA) January 10, 2021