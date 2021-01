Τα μεγαλύτερα αστέρια του τένις θα ... παρελάσουν στις 29 Ιανουαρίου στις κερκίδες του Memorial Drive Tennis Centre της Αδελαΐδα στην Αυστραλία.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αυστραλοί στον αγώνα επίδειξης που θα διεξαχθεί με ελάχιστο κόσμο στις εξέδρες θα δούμε τους Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντομινίκ Τιμ, Σερένα Ουίλιαμς, Ναόμι Οσάκα, Σιμόνα Χάλεπ ενώ θα προστεθούν και άλλοι δυο τις επόμενες ημέρες.

Οι συγκεκριμένοι τενίστες θα περάσουν την 14ημερη υποχρεωτική καραντίνα στην Αδελαΐδα και μετά από τον αγώνα θα ταξιδέψουν για τη Μελβούρνη όπου την 1η Φεβρουαρίου αρχίζει για τους άνδρες το ATP Cup.

