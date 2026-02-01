Ο Έντι Σαλσέδο ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος στον ΟΦΗ στην πρώτη προπόνηση ενόψει του ημιτελικού με το Λεβαδειακό.

Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του το σημαντικό «διπλό» στην έδρα του Ατρομήτου και πλέον επικεντρώνεται πλήρως στην πρώτη εκ των τριών διαδοχικών αναμετρήσεων με το Λεβαδειακό, αρχής γενομένης με τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη βρέθηκαν κανονικά στο ΒΑΚ ώστε να συνεχίσουν τη σκληρή δουλεά. Όσοι αγωνίστηκαν στο Περιστέρι, έκαναν αποθεραπεία. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Το καλό νέο που προέκυψε από την προπόνηση είναι πως ο Έντι Σαλσέδο συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος και «φορτσάρει» για τα είναι παρών στον πρώτο ημιτελικό. Από την πλευρά του ο Ζήσης Καραχάλιος συνέχισε τη θεραπεία του.

Θυμίζουμε πως και οι δυο παίκτες τραυματίστηκαν κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Σαλσέδο στο δικέφαλο και ο Καραχάλιος στον τετρακέφαλο. Επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (2/2) στις 11:00.