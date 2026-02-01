Η Πάολα τίμησε τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ βιώνει στιγμές βαθιάς θλίψης μετά τον άδικο χαμό επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την ομάδα που αγαπούσαν. Η τραγική είδηση συγκλόνισε ολόκληρη την οικογένεια του Δικεφάλου και προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η γνωστή τραγουδίστρια Πάολα, που ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη της για τον ΠΑΟΚ, θέλησε να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, λίγο πριν την έναρξη του προγράμματός της, προβλήθηκαν στη σκηνή τα πρόσωπα και τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων οπαδών. Φανερά συγκινημένη, αρκέστηκε να πει: «Καλό παράδεισο».

