ΠΑΟΚ: Η Πάολα τίμησε τη μνήμη των επτά οπαδών του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ βιώνει στιγμές βαθιάς θλίψης μετά τον άδικο χαμό επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την ομάδα που αγαπούσαν. Η τραγική είδηση συγκλόνισε ολόκληρη την οικογένεια του Δικεφάλου και προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Η γνωστή τραγουδίστρια Πάολα, που ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη της για τον ΠΑΟΚ, θέλησε να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, λίγο πριν την έναρξη του προγράμματός της, προβλήθηκαν στη σκηνή τα πρόσωπα και τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων οπαδών. Φανερά συγκινημένη, αρκέστηκε να πει: «Καλό παράδεισο».
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.