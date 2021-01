Στον 3ο γύρο του τουρνουά WTA 500 του Άμπου Ντάμπι προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο22 του κόσμου απέκλεισε δύσκολα σε 85' με 7-5, 6-2 την Αμερικανίδα Νο48 Κόκο Γκάουφ και θα παίξει την Κυριακή με την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα για μια θέση στον προημιτελικό.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά, υπέπεσε σε πολλά λάθη, βρέθηκε πίσω με 3-0 αλλά επανήλθε και με την εμπειρία της κέρδισε το σετ και εν συνεχεία και το παιχνίδι. Είναι η 2η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στην Κόκο Γκάουφ.

Με την Ισπανίδα Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα, πρώην Νο1 και κάτοχο 2 τίτλων Major, δεν έχει παίξει ξανά στο παρελθόν. Η Μουγκουρούθα (No15) για να φτάσει στους "16" κέρδισε με 6-1,6-4 την Σάνσοβιτς.

Σπουδαία αρχή για την Γκάουφ

Στο 1ο γκέιμ του 1ου σετ η Κόκο Γκάουφ θα έχει 4 μπρέικ πόιντ και με την τελευταία της ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ.

Θα εκμεταλλευτεί το σερβίς της η Αμερικανίδα για το 2-0 και με νέο μπρέικ (απο 2 διπλά λάθη της Σάκκαρη) θα πάει στο 3-0.

Η αντεπίθεση της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη "απαντά" με μπρέικ (3-1) και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ για να εκμεταλλευτεί το 2ο και να ισοφαρίσει σε 3-3. Η Ελληνίδα κερδίζει και 4ο γκέιμ στη σειρά για το 4-3.

Στο 8ο γκέιμ η Κόκο Γκάουφ με 3 λάθη θα δώσει τριπλό μπρέικ πόιντ στη Μαρία και με το 4ο της λάθος η Σάκκαρη θα φτάσει σε μπρέικ (5-3). Η Αμερικανίδα θα φτάσει και αυτή σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα μειώσει σε 5-4.

H Σάκκαρη θα φτάσει σε σετ πόιντ, η Γκάουφ θα το σβήσει και ισοφαρίζει σε 5-5. Θα κρατήσει και η Μαρία το σερβίς της για το 6-5 και θα έχει διπλό σετ πόιντ στο 12ο γκέιμ.

Σβήνει το 1ο η Γκάουφ αλλά η Σάκκαρη θα εκμεταλλευτεί το 2ο και θα κλείσει το σετ στο 7-5. Τα αβίαστα ήταν 19 (Σάκκαρη) και 13.

Μέτρησε η εμπειρία

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει στο 2ο με love service game (1-0). Στο 3ο γκέιμ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ της Αμερικανίδας για να προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1.

Συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό για το 5-2 η Μαρία και θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ στο 8ο γκέιμ. Θα τα καταφέρει και θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε 29 αβίαστα και 18 winners και η Γκάουφ 31-8. Τα διπλά λάθη ήταν 9-6 (Σάκκαρη).