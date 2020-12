Η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα ταξίδεψε από την Ουκρανία στο Ντουμπάι για προετοιμασία αλλά βρέθηκε θετική στον covid-19 και μπήκε σε καραντίνα.

Τα πράγματα ήταν δύσκολα για την 20χρονη που είναι στο Νο29 του κόσμου και το "αποκαλύπτει" με ανάρτηση της στα social media.

«Δυο μέρες αφού έφτασα στο Ντουμπάι, το τεστ για Covid-19 που έκανα βγήκε θετικό. Μπήκα σε καραντίνα για δυο εβδομάδες και δεν προπονήθηκα. Τα συμπτώματα που είχα ήταν πολύ περίεργα, ήταν άσχημο. Τώρα έχω αναρρώσει εντελώς και επικεντρώνομαι στην επιστροφή μου στις προπονήσεις. Να μείνετε ασφαλείς», έγραψε στο Twitter.

Hey everyone

Two days after arriving in Dubai, my COVID-19 test came back positive. I went into self-isolation and didn't train for 2 weeks. The symptoms were very strange, it was bad! I fully recovered now and my focus is to go back training!

Guys, please be careful! pic.twitter.com/HGH3yyzKXV

— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) December 14, 2020