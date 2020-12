Ράφα Ναδάλ: «Έκλαιγα σαν μωρό με τον Τιτανικό» (pics&vids)

Οι "αποκαλύψεις" για την προσωπική ζωή του Ράφα Ναδάλ καθήλωσαν τους Ισπανούς μπροστά στους δέκτες των τηλεοράσεων.

Το τηλεοπτικό show "El Hormiguero" που εμφανίστηκε ο Ισπανός θρύλος του τένις είχε το 2ο καλύτερο ποσοστό της σεζόν αφού έφτασε στο 20.6 % ποσοστό τηλεθέασης και το παρακολούθησαν 3.595.000 τηλεθεατές.

Ο Ράφα Ναδάλ "αποκάλυψε" ότι όταν ήταν μικρός είχε κλάψει με τον Τιτανικό αλλά και το Lion King. «Με τον Τιτανικό έκλαιγα σαν μωρό και επίσης ήταν πολύ θλιβερό όταν ο Mufasa πέθανε στο Lion King. Κλαίω αρκετά εύκολα», είπε ο Ισπανός.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όταν κυκλοφόρησε ο "Τιτανικός" ο Ράφα Ναδάλ ήταν 10 ετών.

Παραδέχτηκε για άλλη μια φορά ότι του αρέσει η τεκίλα και μίλησε για τις συναυλίες που έχει δει στη ζωή του και ήταν κάποιες του Χούλιο Ιγκλέσιας, της Σακίρα αλλά και του Ντέιβιντ Μπίσμπαλ.

These questions are hilarious things I didn’t expect to hear today is Rafa talking about how he made a scene crying over Mufasa and Titanic. (Subs) pic.twitter.com/4P4kDKXswf

— (@coachdal) December 3, 2020