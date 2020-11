Με μια φράση του Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο αποχαιρετά το τένις τον Ντιέγκο Μαραντόνα .

Ο Ντιέγκο ήταν μεγάλος φαν του τένις και ο συμπατριώτης του και πρώην Νο3 στον κόσμο είχε δηλώσει κάποτε ότι ο Μαραντόνα είναι ένας άλλος θεός για τους Αργεντίνους.

Ο Μαραντόνα στήριζε τους τενίστες της χώρας του και ήταν πάντα μαζί τους στις μεγάλες στιγμές τους.

"For Argentinian people, Maradona is like another God" - @delpotrojuan

RIP Diego Maradona pic.twitter.com/xN6vxUWObc

— Tennis TV (@TennisTV) November 25, 2020