Ολυμπιακός: Η φανέλα των Πειραιωτών στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο με 2-0 καλείται να κάνει στη Γερμανία την απόλυτη υπέρβαση για την ανατροπή του στη ρεβάνς, ώστε να προκριθεί στους «16» του Champions League.
Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του σπουδαία ματς στη BayArena οι Πειραιώτες παρουσίασαν την εμφάνιση που θα φορούν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αγώνα με τις Ασπιρίνες.
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη δεύτερη εμφάνιση του, η οποία είναι λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες.
Matchday colors 🤩 pic.twitter.com/2pMjqSGy0s— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026
