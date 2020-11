Ντομινίκ Τιμ: «Ήταν μια πνευματική μάχη» (vid)

Μια από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας του πέτυχε κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς στην O2 Arena ο Ντομινίκ Τιμ και έτσι έκλεισε μια θέση στον τελικό της Κυριακής στο ATP Finals 2020.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο3 του κόσμου μετά από το Australian Open και το US Open, το οποίο κέρδισε, διεκδικεί μέσα στο 2020 και το ATP Finals.

Μιλώντας μετά από τον σπουδαίο ημιτελικό σημείωσε:

«Ήταν ξεκάθαρα μια πνευματική μάχη. Είχα απίστευτο άγχος στο τάι μπρέικ του 2ου σετ, δεν είναι ποτέ εύκολο να φτάνεις κοντά στη νίκη κόντρα στους μεγάλους του αθλήματος. Νόμιζα ότι μετά τον τίτλο στο US Open, θα ήμουν πιο ήρεμος στα πολύ μεγάλα ματς αλλά γελάστηκα.

Ήμουν ακόμα περισσότερο αγχωμένος. Το ματς κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού, το διακύβευμα ήταν τεράστιο. Οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου αναμετρώνται. Είμαι πανευτυχής που θα παίξω στον τελικό. Είναι σίγουρο πια ότι θα έχουμε έναν νέο νικητή ATP Finals. Θέλω πάρα πολύ αυτόν τον τίτλο και θα τα δώσω όλα! Είναι το τελευταίο ματς της χρονιάς και οι φιναλίστ θα τα δώσουν όλα».

'I thought after New York, I would be a little bit more calm - but that was a mistake!'@ThiemDomi takes us through his emotions during that epic with Djokovic!#NittoATPFinals pic.twitter.com/SKUSdxtRae

— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020