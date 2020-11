Το πρώτο βήμα για την πρόκριση του στους "4" του ATP Finals του Λονδίνου έκανε την Κυριακή ο Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός τενίστας (Νο2) επικράτησε στην Ο2 Arena του Λονδίνου με 6-3, 6-4 του Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο8) σ' αγώνα της 1ης ημέρας του ομίλου "London 2020" και είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ρούμπλεφ που έχει δηλώσει μεγάλος θαυμαστής του Ναδάλ και τον θεωρεί κορυφαίο αθλητή στον κόσμο δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στον αντίπαλο του που ήταν σπουδαίος στο 1ο σερβίς.

Ο Ράφα Ναδάλ θα παίξει την Τρίτη (Cosmote Sport 6) με τον Ντομινίκ Τιμ και ο Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ισπανός που σπάνια κερδίζει σε πρεμιέρα (έχει να το κάνει από το 2015) στο Λονδίνο θα παίξει όπως και το 2019 στην 3η αγωνιστική με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ασυναγώνιστος ο Ράφα

Στο 1ο σετ, ο Ράφα Ναδάλ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ και με την 2η προσπάθεια θα προηγηθεί με μπρέικ με 4-2.

O Ρούμπλεφ θα μειώσει σε 5-3 αλλά ο Ισπανός σε 37' θα τελειώσει το σετ με 6-3.

Με το καλημέρα στο 2ο σετ ο Ναδάλ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ. O Ρώσος θα σβήσει και τα δυο μπρέικ πόιντ αλλά ο Ισπανός θα φτάσει και σε 3ο. Θα τα καταφέρει και με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0.

Ο Ισπανός με δυσκολία θα φτάσει στο 2-0 και ο Ρώσος με 3 άσους κερδίσει το 3ο γκέιμ (2-1). Ο Ναδάλ θα πατήσει ... γκάζι για το 5-3 και θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο σερβίς του (6-4).

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.17'. Ο Ναδάλ είχε 16 winners και 11 αβίαστα και ο Ρούμπλεφ 19-23.

Ruthless from Rafa Perfect start to the 2020 #NittoATPFinals for @RafaelNadal, who beats Rublev 6-3 6-4 in London. pic.twitter.com/bp7dskJ3Jr — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2020