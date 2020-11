Είναι δυο από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο και ο ένας δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον άλλο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δει αγώνες του Νόβακ Τζόκοβιτς σε Αγγλία , Ισπανία και Ιταλία ενώ έχουν προπονηθεί και μαζί στο γυμναστήριο.

Από την άλλη ο Νόβακ Τζόκοβιτς, έχοντας εξασφαλίσει το Year End No1 είναι στο Λονδίνο με στόχο τον 6ο τίτλο του στο ATP Finals.

Ο δρόμος είναι μακρύς αλλά ο "Νόλε" προετοιμάζει τον τρόπο που θα πανηγυρίσει. Ο Σέρβος αποφάσισε να "αντιγράψει" τον Πορτογάλο και μας το δείχνει...

The @Cristiano celebration from @DjokerNole!

Find out why the World No. 1 is celebrating in the coming days...#NittoATPFinals | #ATPTour pic.twitter.com/mj8WtdlR5f

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2020