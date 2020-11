Τα κατάφερε στη Σόφια ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο Ιταλός που έχει γεννηθεί το 2001 και πέρασε αργά από το αλπικό σκι στο τένις προκρίθηκε στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε επίπεδο ATP.

Ο 19χρονος έγινε ο νεότερος Ιταλός που θα παίξει το Σάββατο (14/11) σε τελικό αφού κατάφερε να αποκλείσει με 6-3, 7-5 τον έμπειρο Γάλλο Αντριάν Μαναρινό στον ημιτελικό του Sofia Open.

O Γιανίκ Σίνερ έγινε παράλληλα ο πρώτος παίκτης του 2001 που θα παίξει σε τελικό και εάν κερδίσει είτε τον Γκασκέ είτε τον Πόσπισιλ στον τελικό θα είναι ο νεαρότερος νικητής μετά τον Κέι Νισικόρι το 2008.

Youngest ATP finalist from Italy in the Open Era

First player born in 2001 to reach an ATP final

19-year-old @janniksin defeats Mannarino 6-3 7-5 to cross a couple of big milestones in Sofia!#SofiaOpen pic.twitter.com/d7qws6xzGi

— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2020