Ο μάνατζερ του Αντρέ Λουίζ ανέβασε story από το αεροδρόμιο και αναφέρει ότι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ελλάδα με φόντο την ενδεχόμενη μεταγραφή του παίκτη στον Ολυμπιακό.

Σε happy end οδεύει η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό. Όπως ενημερωθήκατε από το Gazzetta , ο 23χρονος εξτρέμ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή «φούντωσε» ακόμα περισσότερο τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, ένας εκ των ατζέντηδων που εκπροσωπούν τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ανέβασε story στα social media όπου τον δείχνει στο αεροδρόμιο, με τον ίδιο να γράφει «Φύγαμε για Ελλάδα» και να ταξιδεύει μαζί με τους συνεργάτες του.

Να θυμίσουμε ότι ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί απόψε κόντρα στη Νασιονάλ (17:30) για το πορτογαλικό πρωτάθλημα και όλα δείχνουν ότι θα είναι το τελευταίο του με τη φανέλα της Ρίο Άβε.