Paris Masters: Απίθανη επιστροφή Γκόμπος και πρόκριση εις βάρος του Γκοφέν (vid)

Τη νίκη της ημέρας πέτυχε στο Paris Masters ο Νόρμπερτ Γκόμπος.

Ο Σλοβάκος έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 7-6 (8) στον 2ο γύρο του Paris Masters τον πρώην top-10 Νταβίντ Γκοφέν αλλά σημασία έχει ο τρόπος.

Το 1ο σετ ήταν εύκολη υπόθεση για τον Γκόμπος αλλά στο 2ο ο Γκοφέν έφτασε στο 4-2. Ο Σλοβάκος με μπρέικ θα κάνει 3-0 σερί για να προηγηθεί με 5-4. Το σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ.

Ο Γκοφέν με δυο μίνι μπρέικ θα πάει στο 6-3 και θα έχει τριπλό σετ πόιντ. Ο αντίπαλος του θα τα σβήσει και τα 3 και θα φτάσει σε ματς πόιντ το οποίο και θα εκμεταλλευτεί για να κερδίσει.

Racing over the line @Gombitos reels off the last five points to record his biggest career win by ranking against Goffin, triumphing 6-4 7-6 to reach the @RolexPMasters third round! pic.twitter.com/oTwnY0g4o2

— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2020