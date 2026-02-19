Γερεμέγεφ: «Αυτό το γκολ να μας δώσει την πρόκριση»

Οι ατάκες του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μετά το ματς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 από τη Θέλτα, αλλά με το θαυμάσιο γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για την πρόκριση. Ο Σουηδός φορ μετά το ματς μίλησε για το γκολ και τη ρεβάνς στο Βίγκο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Δεν πήγαμε όπως έπρεπε στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο βγάλαμε αντίδραση, ήμασταν καλύτεροι κι αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση για την ρεβάνς.

Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Φυσικά είναι καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Έκαναν δύο φάσεις πέτυχαν δύο γκολ στο πρώτο μέρος, πολλές φορές για μια καλή ομάδα αυτό είναι αρκετό.

Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και στην ρεβάνς και να πάρουμε την πρόκριση.

Πάντα πρέπει να σκοράρεις γκολ για να κερδίζεις. Το εύχομαι αυτό το γκολ να μας δώσει την πρόκριση. Είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, δεν τα καταφέραμε, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε».