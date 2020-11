Ο Φέντερερ είχε προβλέψει το «μπαμ» του Ρούμπλεφ στο 2020 (vid)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι ο τενίστας με τους περισσότερους τίτλους στο 2020 και είναι ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς στο άθλημα.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 μετά από την Αδελαϊδα, την Ντόχα, το Αμβούργο και την Αγία Πετρούπολη κέρδισε τον τίτλο και στη Βιέννη , έφτασε στους 5, και ξεπέρασε τον μέγα Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει 4.

Ποιος όμως είχε προβλέψει πως το 2020 θα είναι η χρονιά του; Μα, ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας είχε παίξει με τον Ρώσο στο Cincinnati Masters 2019 και είχε αποκλειστεί με 6-3, 6-4. Ο 23χρονος έδειχνε σημάδια ότι θα κάνει "μπαμ" αλλά ο Φέντερερ ήταν αυτός που το είχε δηλώσει δημόσια!

This @rogerfederer knows a thing or two about tennis, eh...@AndreyRublev97pic.twitter.com/NfKCkHlpxt

— Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2020