Με ανακοίνωση της στα social media η Σιμόνα Χάλεπ ενημέρωσε τους φαν της ότι βρέθηκε θετική στον covid-19.

Η Ρουμάνα, που είναι στο Νο2 του κόσμου, και είχε μείνει εκτός US Open επειδή φοβόταν το ταξίδι στη Νέα Υόρκη λόγω της πανδημίας έγραψε στα social media:

«Γεια σε όλους, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρέθηκα θετική στον Covid-19. Βρίσκομαι σε απομόνωση στο σπίτι και αναρρώνω καλά από μέτρια συμπτώματα. Αισθάνομαι καλά, θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί».

Η 29χρονη Σιμόνα Χάλεπ έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων στην καριέρα της το Wimbledon και το Roland Garros.

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι είχε βρεθεί θετικός και το Νο1 του κόσμου στους άνδρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020