Vienna Open: Στους "4" ο Άντερσον έβγαλε νοκ άουτ τον Μεντβέντεφ (vids)

Ένας Κέβιν Άντερσον βγαλμένος από τα παλιά είναι ξανά σε ημιτελικό σε τουρνουά της ATP.

O Νοτιοαφρικανός φιναλίστ στο US Open και στο Wimbledon απέκλεισε με 6-4, 7-6 (5) τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Βιέννη και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Vienna Open όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Τιμ με τον Ρούμπλεφ.

Σχεδόν δυο χρόνια μετά ο 34χρονος είναι στα ξανά σε ημιτελικό!

Τελευταία φορά τα είχε καταφέρει τις πρώτες ημέρες του 2019 σε τουρνουά ATP 250 στην Ινδία και εν συνεχεία λόγω επέμβασης στο δεξί γόνατο έχασε μεγάλο μέρος του tour και όταν επέστρεψε δεν ήταν όπως... παλιά.

Ο Κέβιν Άντερσον μ΄αυτή την πρόκριση επέστρεψε στο top-100 και είναι ήδη στο Νο84 έχοντας κερδίσει 27 θέσεις στη Βιέννη! Ο Άντερσον θυμίζουμε είχε κατακτήσει την κούπα στη Βιέννη το 2020.

Ο αποκλεισμός του Ντανίλ Μεντβέντεφ σηματοδοτεί την παραμονή του Στέφανου Τσιτσιπά στο Νο5 και την επόμενη εβδομάδα.

Στο 1ο σετ ο Άντερσον θα φτάσει σε μπρέικ στο 1ο γκέιμ και με το σερβίς του θα το κερδίσει αφού δεν επέτρεψε στον Μεντβέντεφ να φτάσει σε μπρέικ.

Εν συνεχεία, στο 2ο, ο Ρώσος έχει ανεβάσει απόδοση αλλά δεν φτάνει σε μπρέικ και ο Νοτιοαφρικανός θα τον οδηγήσει στο τάι μπρέικ.

Ο Μεντβέντεφ με μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 2-0, ο Άντερσον θα το πάρει πίσω (2-3) θα πάει στο 6-3 και θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ (6-3). Ο Μεντβέντεφ θα σβήσει 2 ματς πόιντ αλλά με το 3ο ο Άντερσον θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του αντιπάλου του.

Serving up a winner

2018 Vienna champion @KAndersonATP records his best win by ranking since 2018, defeating Daniil Medvedev 6-4, 7-6(5) to reach the semi-finals. #ErsteBankOpen

