Η Κηφισιά με χιουμοριστική ανάρτηση σχολίασε την... πρωτιά στις κίτρινες κάρτες, με δέκα περισσότερες από τη 2η στη σχετική λίστα, ΑΕΛ Novibet.

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο είναι από τις ομάδες της Stoiximan Super League που λόγω του μοντέλου παιχνιδιού της αγωνίζεται με ιδιαίτερη ένταση και πάθος, όμως έχει και μια... αρνητική πρωτιά. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι στην κορυφή της λίστας των κίτρινων καρτών και μάλιστα με διαφορά.

Για την ακρίβεια η Κηφισιά έχει δεχτεί 77 κίτρινες, δέκα περισσότερες από τη δεύτερη στη λίστα ΑΕΛ Novibet. Με αφορμή αυτό, το κλαμπ της Αττικής έκανε χιουμοριστική ανάρτηση στα Social Media.

Το post της Κηφισιάς αναφέρει στην κάρτα: «Πρώτη σε κίτρινες; By far!», ενώ η λεζάντα έγραφε: «Αν οι κίτρινες έδιναν τίτλο, θα τον είχαμε κατακτήσει από καιρό...».

Για την ιστορία τοι μοναδικές ομάδες με κάτω από 30 κάρτες είναι ο Ολυμπιακός (26) και ο ΠΑΟΚ (27), ενώ η ομάδα του Big 5 με τις περισσότερες είναι η ΑΕΚ (51).