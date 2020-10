Vienna Open: Ρούμπλεφ - Τιμ για μια θέση στους "4" (vids)

Στους "8" του Vienna Open προκρίθηκε ο νικητής του 2019, Ντομινίκ Τιμ .

Ο Αυστριακός τενίστας που είναι στο Νο3 του κόσμου επικράτησε με 6-3, 6-2 του Χιλιανού Κριστιάν Γκάριν και θα παίξει την Παρασκευή (17:00, Cosmote Sport 6) με τον Αντρέι Ρούμπλεφ για μια θέση στους "4" του τουρνουά.

Το Νο3 με το Νο8 του κόσμου έχουν παίξει 3 φορές στο παρελθόν.

Ο Τιμ ε είναι στο 2-1 στις νίκες. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν στη Βιέννη το 2017 με τον Αυστριακό να επικρατεί με 6-4, 6-3 και η δεύτερη το 2019 στο Μόντε Κάρλο με τον Τιμ να κερδίζει με 5-7, 7-5, 7-5.

Ο Ρούμπλεφ επικράτησε με 7-6 (3), 7-6 (3) στο Αμβούργο το 2019.

Ο Ντομινίκ Τιμ θ' αρχίσει με μπρέικ (2-0) στο 1ο σετ και θα φτάσει στο 4-1. Ο Γκάριν παρά την πίεση θα κρατήσει το σερβίς του στη συνέχεια αλλά θα χάσει το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ, ο Κρίστιαν Γκάριν ήταν εμφανώς βελτιωμένος, αλλά βρέθηκε πάλι πίσω με μπρέικ (3-2) και με νέο μπρέικ ο Αυστριακός θα πάει στο 5-2 και θα κλείσει το παιχνίδι σε 65'στο δικό του σερβίς.

Thiem Dreaming

Defending champion @ThiemDomi sails into the #ErsteBankOpen quarter-finals with a 6-3 6-2 win over Garin! pic.twitter.com/DN52eGaRIT

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2020