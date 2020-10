Vienna Open: Με ανατροπή στα προημιτελικά ο Μεντβέντεφ (vid)

Μετά από τον Αντρέι Ρούμπλεφ και ο έτερος Ρώσος του top-10 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, είναι στους "8" του Vienna Open.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με ανατροπή με 4-6, 6-3, 6-2 του Καναδού Βάσεκ Πόσπισιλ και θα παίξει την Παρασκευή στον προημιτελικό με τον Κέβιν Άντερσον.

Είναι η πρώτη φορά μετά από το US Open όπου και έφτασε στα ημιτελικά όπου ο Μεντβέντεφ έχει 2 νίκες σε τουρνουά.

Στο 1ο σετ, ο Πόσπισιλ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (4-3) και θα κερδίσει το σετ, ενώ στο 2ο ήταν ο Ρώσος ανέβασε την απόδοση του και με μπρέικ στο 8ο γκέιμ (5-3) έκλεισε το σετ και ισοφάρισε.

Η συνέχεια ήταν εύκολη για το Νο6 του κόσμου. Με μπρέικ φτάνει στο 2-1, με νέο μπρέικ στο 4-1 και θα τελειώσει το σετ στο 6-2.

Medvedev Survives @DaniilMedwed comes through a bruising encounter with Pospisil 4-6 6-3 6-2 to make the #ErsteBankOpen quarter-finals! pic.twitter.com/j2BOWwSTMe

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2020