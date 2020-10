Με πολύ κόπο και ιδρώτα ο Ντομινίκ Τιμ εξασφάλισε το εισιτήριο για τους "16" του Vienna Open.

Ο Αυστριακός, Νο3 του κόσμου, νικητής του US Open αλλά και του Vienna Open 2019 δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον Ουκρανό Βιτάλι Σάτσκο που είναι στο Νο529 του κόσμου αλλά επικράτησε σε 1.47' με 6-4, 7-5 στον 1ο γύρο.

Ο Ντομινίκ Τιμ που δεν είχε υπομονή στο παιχνίδι του και υπέπεσε σε πολλά λάθη αν και προηγήθηκε με 5-1 στο 1ο σετ επικράτησε δύσκολα με 6-4 ενώ και στο 2ο σετ ένιωσε πίεση.

Οι πόντοι ήταν 78-66. Ο Τιμ είχε 20 winners και 27 αβίαστα και ο Σάτσκο 15-25.

Πλέον ο Αυστριακός θα περιμένει τον αγώνα του Βαβρίνκα με τον Γκάριν για να μάθει τον αντίπαλο του στον 2ο γύρο.

Στο 1ο σετ ο Τιμ θα προηγηθεί με 2 μπρέικ με 5-1 αλλά η συνέχεια δεν θα είναι καλή για το Νο3 του κόσμου.

Ο Βιτάλι Σάτσκο θα πάρει πίσω και τα 2 μπρέικ για μειώσει σε 5-4! Ο Τιμ θα "ξυπνήσει" και με μπρέικ θα κερδίσει το σετ με 6-4.

Στο 2ο σετ, ο Σάτσκο αρχίζει με μπρέικ (1-0) αλλά ο Τιμ θα το πάρει αμέσως πίσω (1-1).

Με νέο μπρέικ ο Αυστριακός θα φτάσει στο 3-1 και αν και θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ ο Ουκρανός θα έχει μια 2η ευκαιρία και με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3.

O Σάτσκο θα ισοφαρίσει σε 4-4 και σε 5-5 αλλά ο Τιμ με μπρέικ θα κλείσει στο 7-5 το παιχνίδι.

A STUNNER to finish

Defending champ @ThiemDomi holds off a brave effort from Sachko 6-4 7-5 to get his title defence underway in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/jr4v6XwwFs

