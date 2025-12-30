Μια ξεχωριστή παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ζήσουν τα παιδιά του ΑΕΚ Kids Club που θα δουν το φιλικό με την Κ19 στα Σπάτα και θα γνωρίσουν τους παίκτες.

Την ευκαιρία να δουν από κοντά τους παίκτες της πρώτης ομάδας και να φωτογραφηθούν μαζί τους θα έχουν οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ από το ΑΕΚ Kids Club.

Το πρωί της Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στα Σπάτα τα παιδιά του Kids Club της ΑΕΚ είναι καλεσμένα για να παρακολουθήσουν το φιλικό της πρώτης ομάδας με την Κ19 στο Σεραφείδειο, ενώ στο προπονητικό κέντρο θα υπάρχει και κίτρινος Άγιος Βασίλης, αλλά και ο Τροχός της ΑΕΚ με πλούσια δώρα.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Μια διαφορετική και αξέχαστη παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ζήσουν αύριο τα παιδιά του ΑΕΚ Kids Club. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, να τους πουν τα κάλαντα, να τους ευχηθούν Καλή Χρονιά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Στην παρέα μας θα είναι και ο αγαπημένος κίτρινος Αγιος Βασίλης, αλλά και ο Τροχός της ΑΕΚ με πλούσια δώρα!

Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Σεραφείδειο, στα Σπάτα, λίγο πριν τον φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα ανάμεσα στην Α’ Ομάδα και στην Κ19 της ΑΕΚ, έναν αγώνα που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ελεύθερα από τις εξέδρες τα μέλη του ΑΕΚ Kids Club και οι συνοδοί τους».