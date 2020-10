Αλεξάντερ Ζβέρεφ: Για τον 13ο τίτλο κόντρα στον Σβάρτσμαν στην Κολωνία (vids)

Πριν από μια εβδομάδα ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατακτούσε στην Κολωνία τον 12ο τίτλο της καριέρας του απέναντι στον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Μια εβδομάδα μετά, την Κυριακή (25/10) ο Γερμανός είναι και πάλι στον τελικό απλά θα έχει άλλον παρτενέρ στον τελικό της Κολωνίας. Ο στόχος του θα είναι ο ίδιος αλλά απέναντι του θα έχει τον πιο έμπειρο Ντιέγκο Σβάρτσμαν!

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να φτάσει ξανά στον τελικό απέκλεισε με 7-6 (3), 6-3 τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ στον ημιτελικό ενώ ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν κέρδισε με 6-4, 5-7, 6-4 τον Αλιασίμ.

Αυτός θα είναι ο 21ος τελικός καριέρας του Ζβέρεφ και ο 10ος για τον Σβάρτσμαν. Ο Αργεντινός θα παίξει σε τελικό για πρώτη φορά ως μέλος του top-10 και θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο του.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Σβάρτσμαν είναι στο 2-1. Έχει κερδίσει τον Ζβέρεφ το 2019 στο US Open και το 2014 στην Αυστρία (χώμα) ενώ ο Γερμανός έχει νικήσει με 2-0 σετ στο Paris Masters του 2018.

Diego sets a date with Sascha @dieschwartzman beats Auger-Aliassime in three sets and is through to the @bett1hulks final in Cologne! pic.twitter.com/hRdDySMW6M

— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2020