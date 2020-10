Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Ostrava Open της Τσεχίας, η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο23) επικράτησε σε 1.19' με 6-3, 6-3 στον 1ο γύρο της Τσέχας Κριστίνα Πλίσκοβα (No68) και εξασφάλισε μια θέση στους "16" εκεί όπου θα παίξει με το Νο1 του ταμπλό και Νο5 του κόσμου, την Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, έβγαλε σπουδαίες άμυνες και δεν άφησε στην Τσέχα ούτε να σκεφτεί ότι μπορεί να συνεχίσει στο τουρνουά της πατρίδας της.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ, η Σάκκαρη από το 2-3 (και μπρέικ πόιντ Πλίσκοβα) έφτασε σε μπρέικ στο 7ο γκέιμ (4-3) και με νέο μπρέικ το έκλεισε στο 6-3!

Στο 2ο σετ, η Μαρία θα προηγηθεί με το σερβίς της με 3-2. Στο 6ο γκέιμ η Πλίσκοβα θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά με την 3η ευκαιρία της η Σάκκαρη θα φτάσει σε μπρέικ και στο 4-2!

Η Πλίσκοβα θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά η Σάκκαρη θα τα σβήσει και τα 3! Η Τσέχα επιμένει για να μείνει ζωντανή, θα έχει άλλο ένα μπρέικ πόιντ αλλά η Μαρία θ' ανέβει στο φιλέ και θα το σβήσει και αυτό!

Η Ελληνίδα θα σβήσει και 5ο (!) αλλά η Πλίσκοβα θα εκμεταλλευτεί το 6ο μπρέικ πόιντ της θα φτάσει σε μπρέικ και θα μειώσει σε 4-3 .

Θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ η Σάκκαρη για το 5-3 και στο σερβίς της θα κλείσει το παιχνίδι (6-3).

Οι πόντοι ήταν 73-50. Η Σάκκαρη είχε 4/9 μπρέικ πόιντ και η Πλίσκοβα 1/7! Η Ελληνίδα είχε 28 winners και 16 αβίαστα και η Τσέχα 8-28.

The opening set goes to @mariasakkari, 6-3!#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/9bXjO70A7G

— wta (@WTA) October 19, 2020