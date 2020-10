Κάρλος Αλκαράζ: Στα βιβλία της ιστορίας του τένις ο 17χρονος Ισπανός (pic&vid)

Γεννήθηκε την 5η Μαϊου 2003 και από τα πρώτα του βήματα στο τένις έδειξε πως έχει τα φόντα να γράψει ιστορία.

Πολλοί τον χαρακτήρισαν, λόγω καταγωγής, "νέο Ράφα Ναδάλ" αλλά νέος Ναδάλ δεν θα βγει...

Είναι ο Κάρλος Αλκαράζ και είναι από τους κορυφαίους νέους τενίστες στον κόσμο. Ο Ισπανός έγινε την Κυριακή ο 5ος τενίστας στην ιστορία που κερδίζει 3 τίτλους Challenger πριν κλείσει τα 18!

Μετά από την Τεργέστη και τη Βαρκελώνη έφτασε στην κορυφή και στο τουρνουά του Αλικάντε της Ισπανίας. Στον τελικό, ο παίκτης του Χουάν Κάρλος Φερέρο, επικράτησε με 7-6 (6), 6-3 του Ισπανού Πέδρο Μαρτίνεζ.

Ο Αλκαράζ τα κατάφερε σε ηλικία 17 ετών και 5 μηνών. Ο πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Γάλλος Ρισάρντ Γκασκέ ο οποίος το 2003 στη Νάπολη είχε φτάσει στους 3 Challenger τίτλους σε ηλικία 16 ετών και 10 μηνών.

Στην 3η θέση είναι ο Καναδός Φελίξ Οζέ Αλιασίμ (Λυόν 2018) σε ηλικία 17 ετών, 10 μηνών και 9 ημερών και στην 4η ο Αργεντινός Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο (Σεγκόβια 2006) όταν ήταν 17 ετών, 10 μηνών και 13 ημερών.

Την πεντάδα συμπληρώνει το Νο1 του κόσμου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος το κατάφερε στο Σαν Ρέμο το 2005 σε ηλικία 17 ετών και 11 μηνών.

