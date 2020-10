Μια βόλτα με τον σκύλο του βγήκε σε δρόμο του Βελιγραδίου ο Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά ... κατέληξε να παίζει τένις στο πεζοδρόμιο.

Ο Νο1 τενίστας του κόσμου έγινε φυσικά αντιληπτός από μια ομάδα παιδιών και "'έπεσαν" πάνω του για να του ζητήσουν να τους μιλήσει για τένις και να τους δείξει καλά χτυπήματα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φυσικά δεν αρνήθηκε και άρχισε το... μάθημα. Τυχερά τα παιδιά!

Just the world no.1 giving a tennis lesson to some children on the streets of Belgrade

— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2020