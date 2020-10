Αντρέι Ρούμπλεφ: Τελικός Νο4 στο 2020 στην Αγία Πετρούπολη (vid)

Μετά από 2 ώρες και 10' ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκαμψε την αντίσταση του Ντένις Σαποβάλοφ και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης και την Δευτέρα θα είναι στο Νο8 απέκλεισε με ανατροπή με 4-6, 6-3, 6-4 τον Καναδό και θα παίξει στον τελικό απέναντι στον νικητή του αγώνα του Ράονιτς με τον Τσόριτς.

Είναι ο 4ος τελικός του μέσα στο 2020 και έχει 3/3 έως τώρα! Έχει κερδίσει τους τίτλους στην Αδελαϊδα, στην Ντόχα και στο Αμβούργο.

Ο Ρούμπλεφ είχε 22 αβίαστα λάθη και winner και ο Σαποβάλοφ είχε 31 winner και 28 αβίαστα.

Με την πρόκριση στον τελικό στην Αγία Πετρούπολη έχει κατά μεγάλο ποσοστό εξασφαλίσει μια θέση στο ATP Finals και απλά αναμένουμε την "επικύρωση". Είναι φαβορί για την 7η θέση και τον ακολουθεί ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

The Russian knocks out fellow London contender Shapovalov 4-6 6-3 6-4 to reach the St Petersburg final #SPBOpen pic.twitter.com/aBv47RZMtn

Rublev: 3229

Schwartzman: 3180

——————

Berrettini: 3075

Monfils: 2860

Shapovalov: 2830

Bautista Agut: 2710

120 points added in the Race to London and @AndreyRublev97 is now in pole position to qualify! pic.twitter.com/bU5AyqV1vR

— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2020