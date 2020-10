Μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Roland Garros ο Ντανίλ Μεντέντεφ επέστρεψε στις νίκες στην πατρίδα του, τη Ρωσία, και στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος που είναι πλέον στο Νο6 του κόσμου απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-0 τον Γάλλο Ρισάρντ Γκασκέ στον 1ο γύρο και θα παίξει την Πέμπτη για μια θέση στα προημιτελικά με τον Αμερικανό Ράιλι Οπέλκα.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε 22 άσους στον αγώνα.

Στους "8" ο Σταν Βαβρίνκα επικράτησε με 6-1, 3-6, 6-3 τον Ρώσο Ντόνσκοι ενώ ο Σαποβάλοφ απέκλεισε με 6-2, 6-3 του Τροϊτσκι.

Slow start, breathtaking finish@DaniilMedwed gets past Gasquet 3-6 6-3 6-0 and will take on Opelka in round two pic.twitter.com/VbyMm7V416 — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2020

Another day, another battle...@stanwawrinka advances to the last 8 in St Petersburg after defeating Donskoy 6-1 3-6 6-3 #spbopen pic.twitter.com/PhrTITg6Ff — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2020

