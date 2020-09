Τον 15ο τίτλο της καριέρας της θα διεκδικήσει το Σάββατο απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα στο Στρασβούργο, η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η 26χρονη Ουκρανή που είχε φτάσει έως το Νο3 του κόσμου και σήμερα είναι στο Νο5 απέκλεισε με 6-2, 4-6, 6-4 την Αρίνα Σαμπαλένκα στον ημιτελικό στην πόλη της Γαλλίας σ' ένα παιχνίδι που διακόπηκε αρκετή ώρα λόγω βροχής.

Η Ελίνα Σβιτολίνα θα παίξει σε τελικό για πρώτη φορά μετά από την 9η Μαρτίου 2020 όπου είχε κερδίσει στο Μοντερέι (Μεξικό) της Μπούζκοβα. Αυτός είναι ο μοναδικός τίτλος της στο 2020.

Ο τελικός θα είναι και το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Σβιτολίνα και στην Ριμπάκινα.