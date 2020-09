Η Σιμόνα Χάλεπ "εκθρόνισε" την Καρολίνα Πλίσκοβα στον τελικό και είναι η νέα "αυτοκράτειρα" της Ρώμης.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον τελικό του Italian Open με 6-0 στο 1ο σετ και στο 2-1 του 2ου η Τσέχα που είχε κερδίσει τον τίτλο το 2019 εγκατάλειψε μετά από 32' αγώνα λόγω προβλήματος στο πόδι.

Αυτός είναι ο 22ος τίτλος στην καριέρα της Σιμόνα Χάλεπ και ο 1ος της στη Ρώμη μετά από τους χαμένους τελικούς του 2017 και 2018. Είναι επίσης ο 3ος μέσα στο 2020 αφού είχε φυγει νικήτρια και από το Ντουμπάι και την Πράγα.

Έχει 14 διαδοχικές νίκες και πλέον είναι μετά και από την απόσυρση της Άσλεϊ Μπάρτι το μεγάλο φαβορί και για την κατάκτηση του Roland Garros. Θυμίζουμε ότι το είχε κερδίσει το 2018 και εάν τα καταφέρει και φέτος θα κλείσει τη χρονιά στο Νο1.

Από τη νίκη της στη Ρώμη και στο τουρνουά Premier 5 κέρδισε 900 βαθμούς και 205.190 ευρώ, ενώ η Πλίσκοβα 585 και 150.000.

