Italian Open: Ο Σαποβάλοφ περιμένει τον Ναδάλ (vids)

Με σπουδαία εμφάνιση ο Ντένις Σαποβάλοφ προκρίθηκε κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στα ημιτελικά του Italian Open.

Ο 21χρονος Καναδός που είναι στο Νο14 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-2, 3-6, 6-2 του Βούλγαρου και την Κυριακή θα παίξει για μια θέση στον τελικό της Ρώμης με τον νικητή του αγώνα του Ναδάλ με τον Σβάρτσμαν.

Αυτή ήταν η 100η νίκη του Καναδού στο tour και η 5η πρόκριση σε ημιτελικό Masters.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Καναδός έφτασε στο 2-1 με μπρέικ και με 2ο μπρέικ στο 7ο γκέιμ (5-2) κλείδωσε το σετ.

Ο Ντιμιτρόφ ήταν εκείνος που έφτασε πρώτος σε μπρέικ στο 2ο σετ (3-1) αλλά ο Σαποβάλοφ το πήρε αμέσως πίσω για να μειώσει σε 3-2. Βέβαια ακολούθησε ένα ακόμη μπρέικ του Βούλγαρου για το 5-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 (6-3).

Στο 3ο σετ ο Σαποβάλοφ θα κάνει μπρέικ στο 2ο γκέιμ (2-0) και με μπρέικ θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι (6-2).

