Italian Open: Στον ημιτελικό με απώλειες ο Νόβακ Τζόκοβιτς (vids)

Στους "4" στο Italian Open προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-3 σε 2.10' του Γερμανού Ντόμινικ Κέπφερ και θα παίξει την Κυριακή στον ημιτελικό με τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ .

Ο Σέρβος είχε 38 αβίαστα και ο Γερμανός 40 ενώ οι winners ήταν 24-24. Αυτή θα είναι η 7η συνεχόμενη παρουσία του Τζόκοβιτς σε ημιτελικό στη Ρώμη.

O αγώνας

Στο 1ο σετ ο "Νόλε" θα φτάσει με 2 μπρέικ στο 4-0 αλλά ο Γερμανός θα κάνει μπρέικ στο 5ο (4-1) και στο 7ο (4-3) για να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο του.

Ο Τζόκοβιτς όμως με μπρέικ στο 8ο έφτασε στο 5-3 και "καθάρισε" το σετ. Στο 2ο ο Σέρβος ξεκίνησε με μπρέικ (1-0)αλλά ο Κέπφερ θα μειώσει σε 3-2 και θα προηγηθεί για πρώτη φορά με 4-3.

Ο «Νόλε» δεν αξιοποιεί μπρέικ πόιντ στο 9ο και ο αντίπαλος του θα φτάσει στο 5-4. Τελικά ο Κέπφερ θα κερδίσει το 2ο σετ με 6-4.

Στο 3ο ο Τζόκοβιτς θα έχει 4 μπρέικ πόιντ αλλά ο Κέπφερ θα φτάσει στο 1-0 αλλά θα κάνει το μπρέικ στο 3ο για να προηγηθεί με 2-1. Ο Γερμανός θα σβήσει ματς πόιντ του Σέρβου στο 9ο γκέιμ αλλά με το 2ο θα φτάσει σε μπρέικ για το 6-3!

For the 7th year in a row, @DjokerNole is into the Rome semi-finals!

He edges out a battling Dominik Koepfer 6-3 4-6 6-3 & will face Casper Ruud in the last four#IBI20 pic.twitter.com/omHq9boSyj

— Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2020