Το Fed Cup είναι πλέον Billie Jean King Cup! (vids)

Το όνομα της Μπίλι Τζιν Κινγκ, της θρυλικής Αμερικανίδας τενίστριας που πρωτοστάτησε στους αγώνες για την ισότητα των δυο φύλων αλλά και για την δημιουργία της WTA, φέρει πλέον το Fed Cup.

H 76χρονη που έχει κατακτήσει 39 τίτλους Grand Slam (12 στο απλό) αλλά και 11 Fed Cup (7 ως παίκτρια των ΗΠΑ) συνεχίζει να δίνει τους αγώνες της για τις τενίστριες ανά τον κόσμο και είναι τυχερή αφού είδε εν ζωή ένα τόσο μεγάλο τουρνουά να παίρνει το όνομα της.

«Τίποτα δεν μοιάζει με αυτό που νιώθεις όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου και είσαι μέλος μιας ομάδας και γι΄αυτό αυτή η διοργάνωση είναι τόσο ξεχωριστή και σημαντική για μένα. Είναι τιμή μου που το παγκόσμιο κύπελλο γυναικών θα έχει το όνομά μου και ευθύνη που θα πάρω σοβαρά. Η δουλειά μας είναι να μοιραστούμε το όραμά μας με τις μελλοντικές γενιές, γιατί μπορείς να γίνεις αυτό που βλέπεις», είπε η Αμερικανίδα.

Το Fed Cup ξεκίνησε το 1963. Πρώτη δύναμη με 18 τίτλους είναι η εθνική ομάδα των ΗΠΑ και ακολουθεί με 11 η Τσεχοσλοβακία (Τσεχία).

