Το εισιτήριο για τους "16" του Italian Open του οποίου είναι και ο "βασιλιάς" με 9 τίτλους εξασφάλισε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-1, 6-1 του συμπατριώτη του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα ο οποίος έφτασε στους "4" του US Open αλλά δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στον Ναδάλ.

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας του Ράφα Ναδάλ μετά από την 1η Μαρτίου και τον τελικό στο Ακαπούλκο αλλά και ο πρώτος σε χωμάτινο κορτ μετά από τον τελικό του Roland Garros 2019.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Λάγιοβιτς με τον Ράονιτς.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ στο 4ο (3-1) και στο 6ο (5-1) και θα κλείσει εύκολα το παιχνίδι με τον Καρένιο Μπούστα να παλεύει μονάχα στο 1ο γκέιμ το οποίο κράτησε 6'.

Εν συνεχεία και στο 2ο το μπρέικ θα έρθει στο 3ο (2-1) και στο 5ο (4-1) και πάλι με μπρέικ ο Ναδάλ θα επικρατήσει με 6-1 και στο 2ο σε 1.14'.

Αυτή ήταν η 6η νίκη του Ναδάλ κόντρα στον Καρένιο Μπούστα σε 6 αγώνες στο tour.

Σ' άλλο παιχνίδι ο Γκριγκρόρ Ντιμιτρόφ επικράτησε με 6-1, 6-0 του Νισιόκα και θα παίξει με τον Γιάνικ Σίνερ.

