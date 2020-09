Στον τελικό του US Open προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας (Νο7) επέστρεψε από το 0-2 σετ επικράτησε με 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3 του Ισπανού Καρένιο Μπούστα και θα παίξει την Κυριακή στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας.

Είναι ο πρώτος Γερμανός μετά από τον Μίκαελ Στιτς και το 1994 και θα ήθελε να γίνει ο πρώτος μετά από το 1989 και τον Μπόρις Μπέκερ που θα κατακτήσει το US Open.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα παίξει την Κυριακή (23:00) στη Νέα Υόρκη στον 1ο τελικό Grand Slam της καριέρας του είτε με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ είτε με τον Ντομινίκ Τιμ.

Οι πόντοι ήταν 148-138. Οι winners 71-37 και οι άσοι 24-4. Τα αβίαστα λάθη ήταν 57-43 (8-1 διπλά σφάλματα). Τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/21 (Ζβέρεφ) και 7/16.

Χωρίς ανάσα το 2-0!

Στο 1ο σετ ο Καρένιο Μπούστα θα φτάσει με 2 μπρέικ στο 3-1 και στο 5-1! Ο Ζβέρεφ θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ για το 5-2 αλλά θα χάσει το σετ με 6-3.

Στο 2ο ο Ισπανός είναι και πάλι... σίφουνας. Με 2 μπρέικ φτάνει στο 3-0 και παρά την αντίσταση του Ζβέρεφ θα φτάσει με νέο μπρέικ στο 5-0! Με μπρέικ θα μειώσει σε 5-1 ο Ζβέρεφ αλλά ο Καρένιο θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Η αντεπίθεση του Σάσα

Στο 3ο σετ ο Ζβέρεφ θα ξεκινήσει ιδανικά με μπρέικ στο 4ο γκέιμ (3-1) αλλά ο Καρένιο θα το πάρει αμέσως πίσω για να μειώσει σε 3-2.

Ο Γερμανός θα απαντήσει με μπρέικ (4-2) και θα πάρει το 3ο σετ με 6-3.

Αρνήθηκε να χάσει

Με μπρέικ στο 3ο γκέιμ αρχίζει το 4ο (2-1) αλλά ο Μπούστα θα πάρει πίσω το μπρέικ για να κάνει το 2-2.

Νέο μπρέικ από τον Γερμανό για το 4-3 ο οποίος θα επικρατήσει με 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 2-2 σε 2 ώρες και 44 λεπτά αγώνα.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα φτάσει με μπρέικ στο 1-0 στο 5ο σετ και με τον 23ο άσο του θα φτάσει στο 3-1. O Ισπανός θα σβήσει ματς πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά ο Ζβέρεφ θα έχει και 2ο και θα κερδίσει με 6-3.

All the feels after the biggest win of his career @AlexZverev is through to his first #USOpen final! pic.twitter.com/kiZvOxaME6

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020