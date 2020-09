Italian Open: Εύκολα τους «16» ο Νόβακ Τζόκοβιτς (vids)

Με χαρακτηριστική άνεση ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στους "16" του Italian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο του παιχνίδι μετά από την αποβολή του από το US Open επικράτησε στη Ρώμη με 6-3, 6-2 του Ιταλού Σαλβατόρε Καρούζο και έκλεισε θέση στον 3ο γύρο.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο 1ο σετ έφτασε σε μπρέικ στο 8ο (5-3) για να κλείσει στο σερβίς του το σετ. Στο 2ο με μπρέικ θα κάνει το 2-1 και με 2ο μπρέικ (5-2) θα τελειώνει το παιχνίδι πάλι στο σερβίς του.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο νικητής του αγώνα του Μάρκο Τσεκινάτο με τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς.

