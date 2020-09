Συμμετοχή στο τουρνουά ATP 500 της Αγίας Πετρούπολης το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο2 του ταμπλό πίσω από τον άσπονδο φίλο του Ντανίλ Μεντβέντερ ενώ συμμετοχή έχουν δηλώσει ακόμη οι Ματέο Μπερετίνι, Σταν Βαβρίνκα, Νταβίντ Γκοφέν, Μίλος Ράονιτς, Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αυτό θα είναι και το πρώτο τουρνουά του Έλληνα τενίστα στην indoor περίοδο. Αυτή την εβδομάδα είναι στη Ρώμη και ξεκινάει τους αγώνες του στο Masters απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ .

READY FOR ATP500 ST.PETERSBURG OPEN 2020? PUT SOME IN COMMENTS. @atptour #atptour #atp500 #spbopen pic.twitter.com/lqoeatKkGF

— ATP ST. PETERSBURG OPEN 2020 (@Formula_TX) September 14, 2020