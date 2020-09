Ετοιμάζεται για το Masters της Ρώμης ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας θα κοντραριστεί με τον Τζανίκ Σίνερ στην πρεμιέρα του στο Internazionali BNL d' Italia της Ρώμης.

Ο 19χρονος Ιταλός στον προηγούμενο γύρο επιβλήθηκε του Μπενουά Περ με 6-2, 6-1, σε 64 μόλις λεπτά.

That was... quick@janniksin sets up a second round with Tsitsipas after beating Paire 6-2 6-1 in Rome#IBI20 pic.twitter.com/Fe656Lq34Q

— Tennis TV (@TennisTV) September 14, 2020