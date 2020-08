Λίγες ώρες μετά από την επική πρόκριση της επί της Σερένα Ουίλιαμς η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον Τζοάνα Κόντα στον προημιτελικό του Western and Southern Open της Νέας Υόρκης.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν είχε καθαρό μυαλό, ήταν κουρασμένη, είχε πολλά λάθη στο παιχνίδι της και ηττήθηκε σε 1.32' με 6-4,6-3 από την Βρετανίδα η οποία θα παίξει την Πέμπτη (19:30) με την Βικτόρια Αζαρένκα για μια θέση στον τελικό.

Η Μαρία Σάκκαρη θα συνεχίσει τις προπονήσεις της στη Νέα Υόρκη και από την Δευτέρα θα ριχτεί στη μάχη του US Open.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 37-20 για την Μαρία Σάκκαρη, τα διπλά σφάλματα στο 5-0 (Σάκκαρη) ενώ οι winners 18-15 για την Κόντα. Η Σάκκαρη είχε 0/2 μπρέικ πόιντ και η Κόντα 3/12.

Διαφορά ενός μπρέικ!

Στο 1ο σετ και στο 1ο γκέιμ η Σάκκαρη θα βρεθεί στο 0-40 αλλά θα "σβήσει" το τριπλό μπρέικ πόιντ και θα φτάσει στο 1-0. Η Κόντα όμως θα κάνει μπρέικ στο 3ο γκέιμ για το 2-1 και με το σερβίς της θα φτάσει στο 3-1.

Η Σάκκαρη θα μειώσει σε 3-2 αλλά η αντίπαλος της εύκολα θα κάνει το 4-2. Η Κόντα πιέζει για μπρέικ αλλά η Μαρία θα μειώσει σε 4-3. Τελικά η Βρετανίδα θα επικρατήσει με 6-4 και θα πάρει το σετ.

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε

Στο 2ο σετ η Κόντα με την 3η προσπάθεια θα φτάσει σε μπρέικ (1-0). Η Μαρία Σάκκαρη έχει δυο ευκαιρίες για μπρέικ στο 4ο γκέιμ αλλά δεν θα τα καταφέρει και η αντίπαλος της θα ξεφύγει με 3-1.

Θα σβήσει μπρέικ πόιντ η Ελληνίδα για να μειώσει σε 3-2 αλλά η Κόντα με το σερβίς της θα φτάσει το 4-2. Η Σάκκαρη θα σβήσει δυο μπρέικ πόιντ και θα καταφέρει να μειώσει σε 4-3.

Το 5-3 είναι για την Κόντα στο σερβίς της και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-3.

