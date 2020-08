Western and Southern Open: Κόντρα στην Σερένα Ουίλιαμς η Σάκκαρη (vids)

Την θρυλική κάτοχο των 23 τίτλων Grand Slam Σερένα Ουίλιαμς θ' αντιμετωπίσει την Τρίτη (25/8) στον 3ο γύρο του Western and Southern Open η Μαρία Σάκκαρη.

Η Αμερικανίδα δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Ολλανδή Αράντσα Ρους αλλά επικράτησε με 7-6 (6), 3-6, 7-6 (0) και έτσι συνεχίσει στους "16" του τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Η Σερένα Ουίλιαμς έχει συναντήσει μια φορά στο παρελθόν την Μαρία Σάκκαρη και αυτή στο τουρνουά επίδειξης "Hopmam Cup" στην Αυστραλία (Ιανουάριος 2019) όπου και είχε επικρατήσει με 7-6 (3), 6-2.

Η Σάκκαρη θα συναντήσει και 2η Αμερικανίδα στον δρόμο της μετά από την Κόκο Γκάουφ αλλά αυτή τη φορά είναι η κάτοχος των 73 τίτλων καριέρας και το Νο9 πλέον του κόσμου Σερένα Ουίλιαμς.

